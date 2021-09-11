Академик Румянцев: процесс направления на лечение в санатории должен быть упрощен

Фото: из личного архива А. Румянцева

Автоматическое формирование санаторно-курортных карт для прошедших диспансеризацию будет важным шагом в сторону цифровизации медицины и поможет делу возрождения санаторной системы в России. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Для жителей, особенно представителей старшего поколения, процесс направления на лечение в санатории и профилактории должен быть максимально упрощен", – заявил Александр Румянцев.

По его словам, эта мера могла бы помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями избавиться от необходимости посещать поликлинику, а у врачей было бы больше времени на прием других пациентов.

Академик РАН подчеркнул, что всех, прошедших диспансеризацию россиян, автоматическое формирование санаторно-курортных карт станет дополнительным стимулом своевременно проходить обследование.

Ранее Румянцев рассказал, что включение углубленной диспансеризации в перечень бесплатных медицинских услуг для переболевших COVID-19 позволит предупредить опасные постковидные заболевания. Он напомнил, что в перечень услуг постковидной диспансеризации включен анализ концентрации D-димера в крови, который указывает на признаки тромбообразования у пациента. Врач также подчеркнул, что последствия коронавируса могут наблюдаться у некоторых переболевших спустя полгода и дольше, поэтому так важно после выздоровления пройти комплексную проверку.