Академик Румянцев поддержал введение углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19

Фото: из личного архива А. Румянцева

Включение углубленной диспансеризации в перечень бесплатных медицинских услуг для переболевших COVID-19 позволит предупредить опасные постковидные заболевания. Таким мнением поделился академик РАН, член международного комитета по коронавирусной инфекции Александр Румянцев.

"Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе, она приводит и к другим заболеваниям, в частности, велик риск возникновения тромботических заболеваний. Не случайно, что осенью 2020 года ВОЗ добавила в классификатор болезней человека постковидный синдром как форму заболевания. Углубленная диспансеризация поможет избежать опасных последствий COVID-19", – сказал Румянцев.

Он напомнил, что в перечень услуг постковидной диспансеризации включен анализ концентрации D-димера в крови, который указывает на признаки тромбообразования у пациента. Врач также подчеркнул, что последствия коронавируса могут наблюдаться у некоторых переболевших спустя полгода и дольше, поэтому так важно после выздоровления пройти комплексную проверку.

Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Соответствующие изменения правительство города внесло в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Пациентов, у которых выявят хронические неинфекционные заболевания, поставят на диспансерное наблюдение. При наличии медицинских показаний им назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.

