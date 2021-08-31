Мурашко оценил сроки продолжительности последствий COVID-19

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что последствия коронавирусной инфекции могут продлиться еще 6–9 месяцев и более после болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди симптомов может быть замечена большая утомляемость, проблемы с памятью и дыханием, а также другие последствия коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания – так называемый "длинный ковид" – могут длиться 6–9 месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", – отметил Мурашко.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19.

Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.

В России выявлено 6 918 965 случаев COVID-19, вылечились 6 181 054 человека, скончались 183 224.

