Мурашко предложил собирать данные о прививках россиян на одном ресурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Данные россиян о прохождении вакцинации в будущем будут систематизировать в рамках одного ресурса, заявил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации. И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от ковида, могут собираться в одном ресурсе", – сказал Мурашко.
В Москве запись к врачам поликлиник онлайн стала более популярной. В 2021 году таким способом сделано более 75 процентов записей на прием. Москвичи чаще всего используют мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", а также пользуются порталом mos.ru. Через них посетители могут указать удобное время посещения, а в случае необходимости перенести или отменить запись.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что в России более полумиллиона переболевших или болеющих коронавирусом несовершеннолетних являются школьниками. Отмечается, что большое количество контактов создает особые риски распространения коронавируса среди школьников, поэтому важно проводить профилактическую работу среди обучающихся и их семей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: