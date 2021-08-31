Мурашко предложил собирать данные о прививках россиян на одном ресурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Данные россиян о прохождении вакцинации в будущем будут систематизировать в рамках одного ресурса, заявил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации. И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от ковида, могут собираться в одном ресурсе", – сказал Мурашко.

В Москве запись к врачам поликлиник онлайн стала более популярной. В 2021 году таким способом сделано более 75 процентов записей на прием. Москвичи чаще всего используют мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", а также пользуются порталом mos.ru. Через них посетители могут указать удобное время посещения, а в случае необходимости перенести или отменить запись.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что в России более полумиллиона переболевших или болеющих коронавирусом несовершеннолетних являются школьниками. Отмечается, что большое количество контактов создает особые риски распространения коронавируса среди школьников, поэтому важно проводить профилактическую работу среди обучающихся и их семей.