В Минздраве РФ заявили, что более 500 тысяч школьников переболели или болеют COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в России более полумиллиона переболевших или болеющих коронавирусом несовершеннолетних являются школьниками. Об этом он сообщил на VIII Общероссийском родительском собрании.

"На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших коронавирусом – это школьники. Они находятся в группе особого риска", – выступил Салагай.

Он также подчеркнул, что большое количество контактов создает особые риски распространения коронавируса среди школьников, поэтому важно проводить профилактическую работу среди обучающихся и их семей.

Кроме того, Салагай сообщил, что в большинстве регионов возобновилось проведение профилактических осмотров школьников, которое приостанавливали из-за пандемии COVID-19.

Ранее Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. По его словам, только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. Министр добавил, что нет никаких планов перевода школьников на дистанционное обучение.

