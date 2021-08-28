В Минздраве РФ заявили, что более 500 тысяч школьников переболели или болеют COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в России более полумиллиона переболевших или болеющих коронавирусом несовершеннолетних являются школьниками. Об этом он сообщил на VIII Общероссийском родительском собрании.
"На сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших коронавирусом – это школьники. Они находятся в группе особого риска", – выступил Салагай.
Он также подчеркнул, что большое количество контактов создает особые риски распространения коронавируса среди школьников, поэтому важно проводить профилактическую работу среди обучающихся и их семей.
Кроме того, Салагай сообщил, что в большинстве регионов возобновилось проведение профилактических осмотров школьников, которое приостанавливали из-за пандемии COVID-19.
Ранее Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. По его словам, только соблюдение противоэпидемиологических мер позволит продолжить учебный год в очном режиме. Министр добавил, что нет никаких планов перевода школьников на дистанционное обучение.
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