Школу-гигант на 2,1 тысячи человек построят в Троицке к 2023 году

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С осени на территории Троицка в новой Москве приступят к строительству школы-гиганта на 2,1 тысячи мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице уделяется большое внимание обеспечению жилых районов объектами социальной инфраструктуры. Активное развитие новых округов требует масштабного строительства школ и детских садов в шаговой доступности от жилых кварталов. Например, уже осенью этого года в Троицке начнется строительство школы-гиганта на 2,1 тысячи учащихся", – пояснил Бочкарев.

По словам заммэра, предполагается, что на возведение школы понадобится два года.

"Открытие этой школы полностью закроет потребности этого района Троицка в учебных местах для школьников", – отметил Бочкарев.

В прошлые годы такие школы-гиганты появились на территории нового жилого квартала, расположенного на месте бывшего завода "ЗИЛ", а также в поселке Коммунарка новой Москвы. Вместе с тем утверждены проекты строительства еще двух крупных школ – в поселении Внуковское и Зеленограде.

Ранее был опубликован список из 220 столичных образовательных учреждений, получивших гранты мэра за вклад в качественное образование школьников в 2020/2021 учебном году.

В топ-20 лучших учреждений города вошли школа № 1502 "Энергия" из Ивановского, Технологический колледж № 21 из района Метрогородок, школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа № 1580, расположенная в Нагорном районе.

