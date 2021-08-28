Школу-гигант на 2,1 тысячи человек построят в Троицке к 2023 году

13:19
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
С осени на территории Троицка в новой Москве приступят к строительству школы-гиганта на 2,1 тысячи мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В столице уделяется большое внимание обеспечению жилых районов объектами социальной инфраструктуры. Активное развитие новых округов требует масштабного строительства школ и детских садов в шаговой доступности от жилых кварталов. Например, уже осенью этого года в Троицке начнется строительство школы-гиганта на 2,1 тысячи учащихся", – пояснил Бочкарев.
По словам заммэра, предполагается, что на возведение школы понадобится два года.
"Открытие этой школы полностью закроет потребности этого района Троицка в учебных местах для школьников", – отметил Бочкарев.
В прошлые годы такие школы-гиганты появились на территории нового жилого квартала, расположенного на месте бывшего завода "ЗИЛ", а также в поселке Коммунарка новой Москвы. Вместе с тем утверждены проекты строительства еще двух крупных школ – в поселении Внуковское и Зеленограде.
Ранее был опубликован список из 220 столичных образовательных учреждений, получивших гранты мэра за вклад в качественное образование школьников в 2020/2021 учебном году.
В топ-20 лучших учреждений города вошли школа № 1502 "Энергия" из Ивановского, Технологический колледж № 21 из района Метрогородок, школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа № 1580, расположенная в Нагорном районе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: