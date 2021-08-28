Названы лучшие школы Москвы по итогам учебного года

08:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Опубликован список из 220 столичных образовательных учреждений, получивших гранты мэра за вклад в качественное образование школьников в 2020/2021 учебном году, сообщает РИАМО со ссылкой на документ департамента образования и науки Москвы.
В топ-20 лучших учреждений города вошли школа № 1502 "Энергия" из Ивановского, Технологический колледж № 21 из района Метрогородок, школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых из Алексеевского района, Бауманская инженерная школа № 1580, расположенная в Нагорном районе.
Кроме того, в список вошли Курчатовская школа из Щукина, Пятьдесят седьмая школа из Хамовников, школа № 1568 имени Пабло Неруды из Южного Медведкова, Школа на юго-востоке имени маршала В. И. Чуйкова из Кузьминок, лицей НИУ ВШЭ Басманного района и школа № 1514 Ломоносовского района.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.
Владимир Путин в свою очередь выступил с напутственным словом к школьникам. Он пожелал учащимся и учителям успехов. Президент РФ отметил, что школьное образование объединяет страну и делает народ единым.
Специалисты онлайн-ретейлера выяснили, что расходы россиян на школьные товары для девочек выросли на 14%: на базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Расходы на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.
Средняя стоимость школьной формы для девочек составляет 7 130 рублей. На эту сумму родители приобретают рубашку, юбку, жакет, колготки и туфли. Расходы на рюкзак и пенал составляют 2 300 и 360 рублей соответственно.
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