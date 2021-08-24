Эксперты дали москвичам советы по подготовке детей к новому учебному году

12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные психологи и врачи дали рекомендации родителям по подготовке детей к новому учебному году. Эксперты рассказали, как правильно организовать учебное пространство, составили список необходимых вещей и дали инструкцию по записи школьников в кружки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сайт "Школа. Москва".
На сайте представлено несколько разделов. Так, список необходимых для учебного процесса канцелярских товаров, предметов одежды и обуви можно найти в разделе "Как собрать ребенка в школу". В разделе "Советы психологов" родители узнают, как перестроиться на учебный режим, правильно распределять время и создать идеальный график учебного дня.
На сайте также можно найти подробную информацию о том, как записать ребенка в кружки и расширить перечень его внеурочных знаний и навыков. Отмечается, что в Москве на базе школ работает свыше 130 кружков для учеников.
Там же можно почитать журнал "Школа. Москва" и посмотреть видео модернизированного Московского образовательного телеканала, где собраны видеовизитки столичных школ, познавательные мультики и интервью с победителями образовательных конкурсов.
Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала, как подготовить первоклассника к 1 Сентября. Она считает, что родителям следует не пугать ребенка школой, не усугублять его стресс перед неизвестностью и фокусироваться только на положительных моментах предстоящей учебы.
Родители рассказали, сколько готовы потратить на подготовку детей к 1 Сентября
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