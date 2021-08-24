Эксперты дали москвичам советы по подготовке детей к новому учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные психологи и врачи дали рекомендации родителям по подготовке детей к новому учебному году. Эксперты рассказали, как правильно организовать учебное пространство, составили список необходимых вещей и дали инструкцию по записи школьников в кружки. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сайт "Школа. Москва".

На сайте представлено несколько разделов. Так, список необходимых для учебного процесса канцелярских товаров, предметов одежды и обуви можно найти в разделе "Как собрать ребенка в школу". В разделе "Советы психологов" родители узнают, как перестроиться на учебный режим, правильно распределять время и создать идеальный график учебного дня.

На сайте также можно найти подробную информацию о том, как записать ребенка в кружки и расширить перечень его внеурочных знаний и навыков. Отмечается, что в Москве на базе школ работает свыше 130 кружков для учеников.

Там же можно почитать журнал "Школа. Москва" и посмотреть видео модернизированного Московского образовательного телеканала, где собраны видеовизитки столичных школ, познавательные мультики и интервью с победителями образовательных конкурсов.

Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала, как подготовить первоклассника к 1 Сентября. Она считает, что родителям следует не пугать ребенка школой, не усугублять его стресс перед неизвестностью и фокусироваться только на положительных моментах предстоящей учебы.

