Психолог рассказала, как подготовить первоклассника к 1 сентября

18:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Родителям первоклассника следует не пугать ребенка школой, не усугублять его стресс перед неизвестностью и фокусироваться только на положительных моментах предстоящей учебы. Об этом "Звезде" рассказала психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова.
"Здесь многое зависит от родителей, которые нередко сами нагоняют страх и начинают говорить, что детство закончилось, теперь надо быть серьезнее, теперь будет другая жизнь, усиливая страх и стресс", – пояснила эксперт.
Панфилова посоветовала родителям привлечь ребенка новыми возможностями, которые дает школа, а также сформировать у него любопытство.
"Включить вот это любопытство. "Теперь у тебя будут новые друзья", "Ты сам увидишь, как это все здорово и интересно", "Будут разные уроки", "Ты будешь делиться успехами". То есть делать акцент на всем положительном, и тогда ребенку будет интересно, а что же там, за дверью школы", – уточнила психолог.
Специалист уверена, что тогда ребенок найдет в школе новые приятные впечатления, а если вносить точку напряжения в 1 сентября, то и первоклассник будет напряжен.
Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал, как подготовить ребенка к переходу в новую школу. Родителям стоит заранее узнать об учебной программе в новой школе и при необходимости нанять для ребенка репетитора, который поможет ему подготовиться к занятиям.
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