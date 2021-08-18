Россияне рассказали, сколько готовы потратить на сборы детей к школе

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Примерно четверть россиян на подготовку детей к новому учебному году готовы потратить не более 10 тысяч рублей, а почти половина рассчитывают уложиться в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь".
"Около 72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей: 24% намерены уложиться в 10 тысяч, 48% – в 10–20 тысяч рублей", – отметили специалисты.
Только 18% родителей готовы потратить на школьные принадлежности от 20 до 30 тысяч рублей, при этом доля тех, кто рассчитывает на сумму в 30–50 тысяч рублей, уже составляет 7%.
Большинство респондентов считают цены на товары для школы, в том числе форму, завышенными. В столичном регионе таких оказалось 75%, а в Сибири – 91%. Только 16% россиян цены школьных принадлежностей считают адекватными. При этом чуть более половины обратили внимание на рост цен. Из-за падения доходов расходы на подготовку детей к школе уменьшили 7% опрошенных, у 14% они остались прежними.
Россияне также высказались по вопросу формата предстоящего обучения: почти две трети респондентов считают, что учебный год должен начаться в очном формате. Так, 64% россиян уверены, что удаленка резко ухудшает качество образования.
Ранее специалисты онлайн-ритейлера Lamoda выяснили, что расходы россиян на школьные товары для девочек выросли на 14%: на базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Расходы на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.
Средняя стоимость школьной формы для девочек составляет 7 130 рублей. На эту сумму родители приобретают рубашку, юбку, жакет, колготки и туфли. Расходы на рюкзак и пенал составляют 2 300 и 360 рублей соответственно.
Родители российских школьников начали получать единовременную выплату
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: