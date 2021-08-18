Россияне рассказали, сколько готовы потратить на сборы детей к школе

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Примерно четверть россиян на подготовку детей к новому учебному году готовы потратить не более 10 тысяч рублей, а почти половина рассчитывают уложиться в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь".

"Около 72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей: 24% намерены уложиться в 10 тысяч, 48% – в 10–20 тысяч рублей", – отметили специалисты.

Только 18% родителей готовы потратить на школьные принадлежности от 20 до 30 тысяч рублей, при этом доля тех, кто рассчитывает на сумму в 30–50 тысяч рублей, уже составляет 7%.

Большинство респондентов считают цены на товары для школы, в том числе форму, завышенными. В столичном регионе таких оказалось 75%, а в Сибири – 91%. Только 16% россиян цены школьных принадлежностей считают адекватными. При этом чуть более половины обратили внимание на рост цен. Из-за падения доходов расходы на подготовку детей к школе уменьшили 7% опрошенных, у 14% они остались прежними.

Россияне также высказались по вопросу формата предстоящего обучения: почти две трети респондентов считают, что учебный год должен начаться в очном формате. Так, 64% россиян уверены, что удаленка резко ухудшает качество образования.

Ранее специалисты онлайн-ритейлера Lamoda выяснили, что расходы россиян на школьные товары для девочек выросли на 14%: на базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Расходы на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.

Средняя стоимость школьной формы для девочек составляет 7 130 рублей. На эту сумму родители приобретают рубашку, юбку, жакет, колготки и туфли. Расходы на рюкзак и пенал составляют 2 300 и 360 рублей соответственно.

