Родители рассказали, сколько готовы потратить на подготовку детей к 1 Сентября

Почти треть россиян планируют потратить на подготовку к новому учебному году 5–10 тысяч рублей. Таковы данные исследования компании MAXIMUM Education.

Чуть меньше людей готовы вкладывать 10–20 тысяч – это около четверти всех опрошенных. В следующей ценовой категории желающих меньше: 20–30 и более тысяч рублей потратят примерно 15% родителей.

Еще меньше хотят уложиться в 3 или 5 тысяч рублей. Также есть те, кто потратит и меньше.

Большинство респондентов назвали самым затратным пунктом подготовки к школе оплату дополнительного образования, то есть репетиторов и курсов.

27% больше всего тратят на одежду. В пределах 10% – на покупку техники и канцелярии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.