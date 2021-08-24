Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить заранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Анкеты для прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить заранее в электронной медкарте, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это поможет горожанам пройти обследование еще быстрее.

"Перед чекапом москвичи в обязательном порядке заполняют анкету диспансеризации, которая содержит сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости назначить дополнительные обследования в павильоне для уточнения диагноза. Горожане, переболевшие COVID-19, дополнительно заполняют специальную анкету, направленную на выявление постковидного синдрома", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, заполнить анкету можно в разделе "Моя диспансеризация в парке" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Вице-мэр добавила, что после заполнения основной анкеты диспансеризации в парке москвичи смогут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам ответов в анкете.

Также анкету можно заполнить с помощью информационных киосков, расположенных в павильонах "Здоровая Москва". Она состоит из трех блоков – "Образ жизни и вредные привычки", "Семейный анамнез" и "Личный анамнез". В среднем ответить нужно на 30–40 вопросов.

По итогам анкетирования алгоритмы Единой медицинской информационно-аналитической системы рассчитывают факторы риска возникновения хронических заболеваний. С их помощью врач может назначить дополнительные исследования.

На 13 вопросов нужно будет ответить тем, кто переболел коронавирусом. Эти вопросы уточняют наличие у пациента одышки, боли или дискомфорта в груди, отеков нижних конечностей, перебоев в работе сердца и другие симптомы. Данные сведения помогут определить, есть ли у пациента постковидный синдром.

Ранее павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме.

В настоящее время особый акцент сделают на выявлении и профилактике осложнений после перенесенного коронавируса. По словам мэра, москвичам, переболевшим COVID-19, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований:



спирометрию – оценку функционального состояния дыхательной системы;

биохимический анализ крови – семь показателей, включая исследование уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови;

определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови) – для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме;

тест с 6-минутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких – проводится при наличии жалоб на одышку/отеки;

рентгенографию органов грудной клетки – проводится в поликлиниках по направлению врача павильона "Здоровая Москва".

"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Все исследования в павильонах проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.