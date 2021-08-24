Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить заранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Анкеты для прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить заранее в электронной медкарте, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это поможет горожанам пройти обследование еще быстрее.
"Перед чекапом москвичи в обязательном порядке заполняют анкету диспансеризации, которая содержит сведения о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития различных хронических заболеваний и при необходимости назначить дополнительные обследования в павильоне для уточнения диагноза. Горожане, переболевшие COVID-19, дополнительно заполняют специальную анкету, направленную на выявление постковидного синдрома", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
По ее словам, заполнить анкету можно в разделе "Моя диспансеризация в парке" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Вице-мэр добавила, что после заполнения основной анкеты диспансеризации в парке москвичи смогут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам ответов в анкете.
Также анкету можно заполнить с помощью информационных киосков, расположенных в павильонах "Здоровая Москва". Она состоит из трех блоков – "Образ жизни и вредные привычки", "Семейный анамнез" и "Личный анамнез". В среднем ответить нужно на 30–40 вопросов.
По итогам анкетирования алгоритмы Единой медицинской информационно-аналитической системы рассчитывают факторы риска возникновения хронических заболеваний. С их помощью врач может назначить дополнительные исследования.
На 13 вопросов нужно будет ответить тем, кто переболел коронавирусом. Эти вопросы уточняют наличие у пациента одышки, боли или дискомфорта в груди, отеков нижних конечностей, перебоев в работе сердца и другие симптомы. Данные сведения помогут определить, есть ли у пациента постковидный синдром.
Ранее павильоны "Здоровая Москва" возобновили работу в обычном режиме.
В настоящее время особый акцент сделают на выявлении и профилактике осложнений после перенесенного коронавируса. По словам мэра, москвичам, переболевшим COVID-19, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований:
"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме
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