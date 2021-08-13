Салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов

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Салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на аукцион за миллион долларов, сообщает "Газета.ру". Объявление о продаже появилось на одном из испанских сайтов.

Его автор уверяет, что именно этой салфеткой футболист вытирал глаза во время прощальной пресс-конференции.

Испанская "Барселона" объявила об уходе Месси 5 августа. Команда не смогла заключить новый контракт с аргентинским спортсменом "из-за финансовых правил чемпионата Испании". Рассказывая об уходе, Месси не сдержал эмоций и заплакал. За испанский клуб шестикратный обладатель "Золотого мяча" играл всю профессиональную карьеру.

А уже 10 августа стало известно, что Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". По информации зарубежных СМИ, контракт заключен на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Месси составит около 35 миллионов евро в год.