Синоптик рассказала москвичам о погоде в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает "Российская газета".

Она пояснила, что прогнозы на первый месяц осени говорят о том, что он окажется достаточно спокойным практически во всех регионах России и не ознаменуется новыми температурными аномалиями.

По словам Паршиной, в дневное время суток в Москве температура будет составлять 15–20 градусов тепла, ночью – около 5–10 градусов. При незначительном похолодании температура снизится до 5–10 градусов днем и до 1–6 градусов в ночное время.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа. Он уточнил, что сейчас температура воды в Москве-реке составляет 20–21 градус тепла.