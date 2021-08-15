Синоптик рассказала москвичам о погоде в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает "Российская газета".
Она пояснила, что прогнозы на первый месяц осени говорят о том, что он окажется достаточно спокойным практически во всех регионах России и не ознаменуется новыми температурными аномалиями.
По словам Паршиной, в дневное время суток в Москве температура будет составлять 15–20 градусов тепла, ночью – около 5–10 градусов. При незначительном похолодании температура снизится до 5–10 градусов днем и до 1–6 градусов в ночное время.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа. Он уточнил, что сейчас температура воды в Москве-реке составляет 20–21 градус тепла.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: