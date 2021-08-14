Синоптики предупредили об опасной погоде в нескольких регионах России

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В выходные, 14 и 15 августа, погода будет опасной в некоторых регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В частности, в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Эвенкийском районе Красноярского края ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Наиболее опасной погода будет в Крыму. Там, по словам синоптика, пройдут "небывалые дожди" и выпадет более 50 миллиметров осадков. Над морем же в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.

"Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22–27 метров в секунду. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди – выпадет более 50 миллиметров. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем", – пояснил Вильфанд.

Тем временем в Москве и области в субботу ожидается теплая и сухая погода. Будет переменная облачность без осадков. Воздух в столице прогреется до 23–25 градусов тепла, по области – до 20–25 градусов. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что климат в России за последние десятилетия существенно изменился, это можно наблюдать на примере Москвы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что характерные для каждого региона климатические показатели со временем меняются, в том числе средняя температура и количество осадков. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе метеонаблюдений за 30 лет и иногда обновляются. Метеоролог подчеркнул, что такое обновление ожидается и в этом году.