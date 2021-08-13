Июль стал самым жарким месяцем в мире с 1880 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В июле 2021 года общемировая температура стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений с 1880 года. Об этом рассказали в национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
В указанный период совокупная температура суши и поверхности океана в среднем была на 0,93 градуса Цельсия выше показателей прошлого века. Тогда она составляла 15,8 градуса Цельсия.
До этого рекордные июльские температуры фиксировали в 2016 году, затем тот же показатель был достигнут в 2019 и 2020 году. Рекорд это года превышает показатели тех лет на 0,01 градуса Цельсия.
В Азии июль 2021 года стал самым жарким месяцем, а в Европе он второй по показателю после июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что климат в России за последние десятилетия существенно изменился, это можно наблюдать на примере Москвы.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что характерные для каждого региона климатические показатели со временем меняются, в том числе средняя температура и количество осадков. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе метеонаблюдений за 30 лет и иногда обновляются. Метеоролог подчеркнул, что такое обновление ожидается и в этом году.
Москвичам рассказали о климатических изменениях и погодных аномалиях в этом году
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