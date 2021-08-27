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Общество

27 августа, 22:16

В Подмосковье запись детей в спортивные школы теперь доступна онлайн

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители Подмосковья теперь могут записать детей в спортивные школы в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.

"Запись в спортшколу через интернет доступна благодаря запуску Единой информационной системы. Такая возможность появилась у жителей Подмосковья не впервые. Система электронной записи уже довольно хорошо успела себя зарекомендовать и пользуется популярностью в силу своей простоты и удобства", – заявил глава ведомства Роман Терюшков.

Отмечается, что в сервисе содержатся данные обо всех детских спортивных учреждениях области и расписание тренировок. С его помощью родители могут подать заявление о приеме ребенка в спортшколу или секцию.

Ранее на портале mos.ru открылась запись на спортивное тестирование детей в городских учреждениях. В спортивных учреждениях города снова заработали центры тестирования детей. Специалисты помогут определить, какой вид спорта больше подходит ребенку. Записать ребенка могут его родители либо законные представители.

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