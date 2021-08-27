В Подмосковье запись детей в спортивные школы теперь доступна онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители Подмосковья теперь могут записать детей в спортивные школы в режиме онлайн. Об этом сообщается на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.
"Запись в спортшколу через интернет доступна благодаря запуску Единой информационной системы. Такая возможность появилась у жителей Подмосковья не впервые. Система электронной записи уже довольно хорошо успела себя зарекомендовать и пользуется популярностью в силу своей простоты и удобства", – заявил глава ведомства Роман Терюшков.
Отмечается, что в сервисе содержатся данные обо всех детских спортивных учреждениях области и расписание тренировок. С его помощью родители могут подать заявление о приеме ребенка в спортшколу или секцию.
Ранее на портале mos.ru открылась запись на спортивное тестирование детей в городских учреждениях. В спортивных учреждениях города снова заработали центры тестирования детей. Специалисты помогут определить, какой вид спорта больше подходит ребенку. Записать ребенка могут его родители либо законные представители.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: