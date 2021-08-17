Попов: для массового спорта необходима развитая инфраструктура и доступность спортобъектов

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Для развития массового спорта необходимо развивать инфраструктуру и обеспечить равный доступ к спортивным объектам всем гражданам независимо от финансового положения. Об этом сообщил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

"Сегодня вопросы развития физкультуры и спорта становятся все более актуальными. Как человек, активно занимающийся спортом, знаю, что хорошая физическая форма – залог не только здоровья и сил, но и хорошего настроения, продуктивной работы. Поэтому использую свои профессиональные способности, чтобы решать каждый конкретный вопрос, создавая широкий общественный резонанс", – сказал Попов.

Журналист рассказал, что ему поступает много обращений с просьбой привлечь внимание властей для решения проблем, связанных с возможностью занятий спортом как детей, так и взрослых. Недавно он обсуждал эти вопросы с Сергеем Собяниным.

Попов считает, что развитию массового спорта препятствуют несколько факторов, в их числе – недостаток спортивных объектов в шаговой доступности, а также дефицит общедоступных спортивных секций и кружков.

С ним согласен генеральный директор регбийного клуба "Фили" Иван Лыско. По его словам, в районе Филевский Парк всего два учреждения Москомспорта и два стадиона – "Конструктор" и "Фили", судьба которого до сих пор остается неясной.

Сейчас все спортивные секции, которые работают на базе стадиона, платные. Подобные вопросы волнуют и жителей района Дорогомилово.

Как считает Попов, решением этой проблемы может стать государственно-частное партнерство, при котором детские секции могут посещать все желающие благодаря субсидированию. В качестве примера он привел спортивный колледж "Спарта" в Кунцеве, в котором ребята занимаются борьбой за счет поддержки департамента спорта.

Евгений Попов уверен, что необходимо увеличивать количество секций, чтобы у детей была возможность выбора, а родителям не приходилось возить их на тренировки в другие районы.

В столице уделяется большое внимание развитию массового спорта. В частности, более 500 тысяч человек могут одновременно заниматься на спортивных объектах, площадках и в парках Москвы. К 2024 году завершится масштабная реновация спортивных объектов: москвичи получат еще 152 новых комплекса.

Ранее Попов пообщался со спортсменами Мусой Евлоевым и Сергеем Семеновым после из возвращения в Россию с Олимпиады в Токио. Евлоев на турнире стал чемпионом в греко-римской борьбе. Семенов, в свою очередь, выиграл бронзовую медаль первенства.

Ведущий оценил успехи спортивной школы "Спарта", представителями которой являются Евлоев и Семенов. Он заявил, что число таких хорошо оснащенных школ и колледжей должно увеличиваться.