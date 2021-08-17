Попов: для массового спорта необходима развитая инфраструктура и доступность спортобъектов

Фото: Александра Маликова
Для развития массового спорта необходимо развивать инфраструктуру и обеспечить равный доступ к спортивным объектам всем гражданам независимо от финансового положения. Об этом сообщил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.
"Сегодня вопросы развития физкультуры и спорта становятся все более актуальными. Как человек, активно занимающийся спортом, знаю, что хорошая физическая форма – залог не только здоровья и сил, но и хорошего настроения, продуктивной работы. Поэтому использую свои профессиональные способности, чтобы решать каждый конкретный вопрос, создавая широкий общественный резонанс", – сказал Попов.
Журналист рассказал, что ему поступает много обращений с просьбой привлечь внимание властей для решения проблем, связанных с возможностью занятий спортом как детей, так и взрослых. Недавно он обсуждал эти вопросы с Сергеем Собяниным.
Попов считает, что развитию массового спорта препятствуют несколько факторов, в их числе – недостаток спортивных объектов в шаговой доступности, а также дефицит общедоступных спортивных секций и кружков.
С ним согласен генеральный директор регбийного клуба "Фили" Иван Лыско. По его словам, в районе Филевский Парк всего два учреждения Москомспорта и два стадиона – "Конструктор" и "Фили", судьба которого до сих пор остается неясной.
Сейчас все спортивные секции, которые работают на базе стадиона, платные. Подобные вопросы волнуют и жителей района Дорогомилово.
Как считает Попов, решением этой проблемы может стать государственно-частное партнерство, при котором детские секции могут посещать все желающие благодаря субсидированию. В качестве примера он привел спортивный колледж "Спарта" в Кунцеве, в котором ребята занимаются борьбой за счет поддержки департамента спорта.
Евгений Попов уверен, что необходимо увеличивать количество секций, чтобы у детей была возможность выбора, а родителям не приходилось возить их на тренировки в другие районы.
В столице уделяется большое внимание развитию массового спорта. В частности, более 500 тысяч человек могут одновременно заниматься на спортивных объектах, площадках и в парках Москвы. К 2024 году завершится масштабная реновация спортивных объектов: москвичи получат еще 152 новых комплекса.
Ранее Попов пообщался со спортсменами Мусой Евлоевым и Сергеем Семеновым после из возвращения в Россию с Олимпиады в Токио. Евлоев на турнире стал чемпионом в греко-римской борьбе. Семенов, в свою очередь, выиграл бронзовую медаль первенства.
Ведущий оценил успехи спортивной школы "Спарта", представителями которой являются Евлоев и Семенов. Он заявил, что число таких хорошо оснащенных школ и колледжей должно увеличиваться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: