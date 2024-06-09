Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Фото: ТАСС/Валентин Соболев

Заместитель председателя Совета министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов, спортсмен Валерий Сайкин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы РФ.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича", – говорится в сообщении.

Валерий Сайкин с 1982 по 1986 годы работал директором ПО "ЗиЛ". В январе 1986 года его избрали на пост председателя исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В должность заместителя председателя Совета министров РСФСР он вступил в 1990 году.

