Героя РФ Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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Полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя СССР и Героя РФ Артура Чилингарова похоронили 4 июня на Новодевичьем кладбище в Москве.

На церемонии присутствовали члены семьи и близкие депутата. Процессия проходила под живую музыку с участием роты почетного караула. Перед погребением на кладбище состоялась церемония прощания, в которой участвовали родственники Чилингарова, председатель ГД Вячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Полярника похоронили рядом с местом погребения академика Николая Лаверова и народной артистки Советского Союза Веры Васильевой.

Прощание с Чилингаровым прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Как сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов, депутат скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

О смерти полярника стало известно 1 июня 2024 года. Он ушел из жизни возрасте 84 лет. Володин выразил соболезнования семье Чилингарова и указал, что полярник внес значительный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

В свою очередь, Владимир Путин также выразил свои соболезнования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что лидер РФ и Чилингаров долго дружили. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Чилингарова патриотом и сказала, что он войдет в историю страны как герой.