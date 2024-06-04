Прощание с полярником и депутатом ГД Чилингаровым завершилось в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Прощание с полярником, Героем Советского Союза, Героем РФ и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым завершилось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

Исследователь Арктики и Антарктики скончался 1 июня 2024 года на 85-м году жизни. Спикер ГД Вячеслав Володин выразил свои соболезнования и отметил, что полярник внес значительный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Владимир Путин направил семье депутата телеграмму с соболезнованиями. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский президент и Чилингаров дружили долгое время.

Помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев заявил, что депутата ГД похоронят на Новодевичьем кладбище. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Чилингаров войдет в историю России как герой.