Умер бывший заместитель главы МИД РФ Анатолий Потапов

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Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел РФ и экс-посол в Болгарии Анатолий Потапов скончался 1 июня на 81 году жизни. Об этом пишет в своем телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что впервые познакомилась с Потаповым в школе при российском посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и под руководством посла Игоря Рогачева "взялся за дело", отметила Захарова.

"Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела", – прокомментировала дипломат.

По словам Захаровой, Потапов умер после скоротечной болезни. Прощание с бывшим замглавой МИД состоится 4 июня в траурном зале Центральной клинической больницы в 11:30.

Потапов работал на государственной службе с 1975 года, в МИДе – с 1986-го. Осенью 1998 года дипломат стал замминистра по делам СНГ, в 2002 году занял пост заместителя министра иностранных дел. С мая 2004 по июль 2008 года работал российским послом в Болгарии.

Потапов награжден орденом Дружбы за вклад в развитие российско-болгарских отношений и орденом Почета за работу по реализации внешнеполитического курса Москвы.