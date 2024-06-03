Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн

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Бригитте Бирляйн, ставшая первой в истории Австрии женщиной-канцлером, умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщил действующий канцлер страны Карл Нехаммер.

"Скорбим по первой женщине-канцлеру Австрии", – написал он на своей странице в соцсети X.

Бригитте Бирляйн родилась в 1949 в Вене. Она окончила юридический факультет Венского университета, а в 1971 году получила степень доктора юридических наук.

Бирляйн была канцлером Австрии с июня 2019 до января 2020 года. Она возглавила правительство после вынужденной отставки Себастьяна Курца. Тогда женщине поручили сформировать и возглавить переходное правительство до выборов в сентябре 2019 года.

