Полярник Зайцев: прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в Храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым, который скончался 1 июня на 85-м году жизни, пройдет 4 июня в Храме Христа Спасителя в Москве. Об этом ТАСС сообщил многолетний помощник Чилингарова, почетный полярник Константин Зайцев.

Он указал, что похоронят исследователя Арктики и Антарктики на Новодевичьем кладбище.

О смерти Чилингарова сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Близким и родственникам политика он выразил соболезнования. Володин указал, что Чилингаров внес огромный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Также он руководил экспедициями, участвовал в спасательных операциях и долгое время работал в экстремальных условиях, подчеркнул Володин.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Чилингарова. По его словам, глава государства и Чилингаров долго дружили и хорошо знали друг друга.