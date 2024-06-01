Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Чилингарова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова, который скончался 1 июня в возрасте 84 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политик указал, что Путин и Чилингаров многие годы дружили и хорошо знали друг друга. Лидер России направил телеграмму с соболезнованием, добавил он.

О смерти Чилингарова ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также выразил соболезнования близким и родственникам. По его словам, Чилингаров внес огромный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Володин отметил, что тот руководил экспедициями, участвовал в сложных спасательных операциях и много лет проработал в экстремальных условиях.