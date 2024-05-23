Умер один из старейших поэтов Петербурга Лев Гаврилов

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Житель блокадного Ленинграда, писатель, поэт, сатирик Лев Гаврилов умер в возрасте 93 лет, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выразив соболезнования.

"Ушел из жизни Лев Николаевич Гаврилов – блокадник, поэт и писатель, разработчик ракетной техники. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, всем, кому он был дорог. <...> Светлая ему память", – передает сайт администрации города слова Беглова.

Лев Гаврилов родился в 1931 году в Казани. Закончил Ленинградский военно-механический институт по специальности "инженер-механик". Работал начальником отдела в КБ специального машиностроения до 2007 года, участвовал в разработках артиллерийских и ракетных систем для кораблей ВМФ, а также ракетных комплексов для РВСН.

Творческую карьеру начал в 1953 году. Впервые опубликовался в газете "Краматорская правда" в 1954-м. С 1956 по 1967 год участвовал в работе коллектива художников и поэтов "Боевой карандаш". Кроме того, состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга и Союзе Российских писателей.