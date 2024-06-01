Матвиенко: Чилингаров войдет в историю РФ как герой

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Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров войдет в историю России как герой. Об этом в телеграмме, направленной семье Чилингарова, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Ушел из жизни потрясающий человек, сильный, мудрый и самобытный. Патриот. Человек ответственный и государственный", – цитирует ее Совфед в телеграм-канале.

Матвиенко указала, что Чилингаров не снимал с себя ответственность за исполнение своего долга и за свою работу не при каких обстоятельствах. Он также не "прикрывался политическими веяниями" и не подстраивался под меняющиеся времена, добавила она.

По ее словам, полярный исследователь был прямым и честным человеком, что всегда вызывало уважение.

Чилингаров скончался 1 июня в возрасте 84 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования и сказал, что тот внес значительный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Также Владимир Путин направил семье депутата телеграмму с соболезнованиями. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства и Чилингаров долгое время дружили.

Помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев заявил, что прощание пройдет 4 июня в Храме Христа Спасителя в Москве. По его информации, похоронят депутата ГД на Новодевичьем кладбище.