Скончалась вдова актера Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Умерла член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов РФ Ирина Пуговкина-Лаврова, сообщили в пресс-службе союза.

Вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина ушла из жизни 20 мая в возрасте 82 лет. Прощание с ней пройдет 23 мая в 12:00 в Воскресенском Иерусалимском храме.

Пуговкина-Лаврова долгие годы работала администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды. Она занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями.

Член Гильдии продюсеров прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным. Благодаря Пуговкиной-Лавровой в Ялте и в здании Дворца культуры Ростсельмаш Ростова-на-Дону создали Центр Михаила Пуговкина. Там хранятся личные вещи артиста, фотографии, сценические костюмы и коллекция фильмов. Помимо этого, вдова за свой счет восстановила памятную доску в Крыму в день 100-летнего юбилея актера.