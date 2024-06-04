Церемония прощания с полярником и депутатом ГД Чилингаровым проходит в Москве

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Церемония прощания с депутатом Государственной думы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, ушедшим из жизни в 84 года, проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Как сообщил вице-спикер ГД Сергей Неверов, депутат ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Чилингаров умер 1 июня 2024 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования и сказал, что полярник внес значительный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Владимир Путин также направил семье депутата телеграмму с соболезнованиями. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России и Чилингаров долгое время дружили.

Помощник Чилингарова и почетный полярник Константин Зайцев заявил, что депутата Госдумы похоронят на Новодевичьем кладбище. В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что Чилингаров войдет в историю России как герой.