МО РФ: силы ПВО сбили три воздушные цели над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону Белгородской области три средства поражения, которые успешно ликвидировала система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытки атаковать регион пресекли в период с 09:30 до 10:30 по московскому времени. Среди ликвидированных ПВО объектов оказались ракета "Нептун-МД" и два беспилотника.

Минувшей ночью над Белгородской областью также был сбит беспилотник. Объект в сторону региона запустили украинские войска. О пострадавших не сообщалось.

