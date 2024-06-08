Три дрона попытались атаковать военный аэродром в Северной Осетии

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в Моздоке Северной Осетии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его данным, дроны направлялись с украинской стороны. Их целью являлся военный аэродром, уточнил глава Северной Осетии.

"Жертв и разрушений нет", – написал Меняйло.

Ранее Черноморский флот РФ (ЧФ) ликвидировал безэкипажный украинский катер в районе Стрелецкой бухты. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, были слышны громкие звуки уничтожения морского дрона. При этом он уточнил, что гражданская инфраструктура не пострадала в результате ликвидации катера.

До этого силы российской армии уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова, в юго-западной части акватории Черного моря. Уточняется, что попытка проникновения на территорию РФ была пресечена 7 июня около 15:00 по московскому времени штатным вооружением морской и армейской авиации России.

