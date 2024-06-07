Минобороны: два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в акватории Черного моря

Фото: Министерство обороны РФ

Силы российской армии уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова, в юго-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка проникновения на территорию РФ была пресечена около 15:00 по московскому времени штатным вооружением морской и армейской авиации России.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Отмечается, что Южная группировка российских войск нанесла поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, а также уничтожила семь полевых складов боеприпасов украинских военнослужащих. Подразделение "Юг" улучшило свое положение по переднему краю.

