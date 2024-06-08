Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Севастополе в районе Стрелецкой бухты

Фото: Министерство обороны РФ

Черноморский флот РФ (ЧФ) ликвидировал безэкипажный украинский катер в районе Стрелецкой бухты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, были слышны громкие звуки уничтожения морского дрона. При этом он уточнил, что гражданская инфраструктура не пострадала в результате ликвидации катера.

Пресс-служба Минобороны России подтвердила, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крыма.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что силы противовоздушной обороны РФ в ночь с 7 на 8 июня уничтожили 25 дронов ВСУ в разных российских регионах. Например, два беспилотника ликвидировали над Ростовской областью, один БПЛА – над Белгородской областью, еще один – над Брянской областью. Другой дрон обнаружили и сбили над Тульской областью, три беспилотника – над Астраханской областью, пять уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым, а также шесть дронов – над Краснодарским краем.

Ранее силы российской армии уничтожили два безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова, в юго-западной части акватории Черного моря. Уточняется, что попытка проникновения на территорию РФ была пресечена 7 июня около 15:00 по московскому времени штатным вооружением морской и армейской авиации России.

