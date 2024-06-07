МО: средства ПВО сбили ракету "Нептун" над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России уничтожили управляемую ракету "Нептун-МД" над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака была пресечена 7 июня примерно в 10:00 по московскому времени. По информации оборонного ведомства, киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами прошедшей ночью. В Минобороны РФ добавили, что 11 БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом, восемь – над акваторией Азовского моря, шесть – над территорией Краснодарского края, два – над Белгородской областью и один был сбит над Ростовским регионом.

До этого дежурные средства российской противовоздушной обороны 5 июня сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Как уточнили в Минобороны, два беспилотника были уничтожены на Белгородской областью, еще два – над Курской и один – над Воронежской.

