Силы ПВО за ночь уничтожили 28 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами прошедшей ночью. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что 11 БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом, 8 – над акваторией Азовского моря, 6 – над территорией Краснодарского края, 2 – над Белгородской областью и 1 был сбит над Ростовским регионом.

Ранее два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья под Белгородом. Дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба. В числе пострадавших оказалась мирная жительница и заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун.

До этого силы ПВО уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. В результате воздушной атаки никто не пострадал.

