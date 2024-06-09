МО РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали в небе над Белгородской областью дрон. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки на регион была предпринята ночью. По информации ведомства, ее пыталась совершить украинская сторона.

До этого три дрона попытались атаковать военный аэродром в Северной Осетии. Попытку атаки пресекла система ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее ПВО сбила ракету "Нептун" над Белгородской областью. Атака была пресечена в утренние часы. В результате произошедшего никто не пострадал.

