Полиция задержала напавшего с ножом на двух мужчин на северо-востоке Москвы

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Сотрудники патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержали 47-летнего мужчину, напавшего с ножом на двух мужчин на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, конфликт произошел в субботу, 8 июля, на Сиреневом бульваре. Между двумя компаниями завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом. Один из раненных скончался, а второй был доставлен в больницу, при этом подозреваемый скрылся с места преступления.

Правоохранители завели дело по статье "Убийство", в данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Уфе мужчина ранил ножом пассажира автобуса за замечание из-за громкого разговора по телефону и употребление нецензурной лексики. По данным правоохранителей, после случившегося злоумышленник скрылся, а пострадавшего 47-летнего мужчину доставили в больницу. Личность подозреваемого установлена. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, чтобы задержать его.