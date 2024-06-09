Собянин рассказал об используемой в метро продукции от столичных промышленников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На сегодняшний день в Москве работает более 4,2 тысяч промышленных предприятий с 725 тысячами специалистов. Каждый день они выпускают необходимую продукцию для транспорта, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Для столичного метрополитена компании производят системы и оборудование автоматики и телемеханики, кабели, осветительные приборы и системы шумоподавления, а также платы для бесконтактных считывателей банковских карт, которые интегрированы в турникеты.

"В метро используются высокотехнологичные системы управления движением поездов столичного производства", – отметил мэр.



По его словам, с 2022 по 2023 год для строительства станций и тоннелей Большой кольцевой линии один из производителей поставил около 1 200 километра кабеля. В переработке и утилизации электронного оборудования, транспорта и металлосодержащих отходов метрополитену также помогает городское предприятие.



"И это только некоторые примеры. Несмотря на внешние ограничения и санкции в том числе, столичные производства надежно укрепили свой технологический суверенитет", – добавил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что Москва заключит офсетный контракт на производство автоматов по продаже билетов на городской транспорт. Согласно условиям договора, инвестор в течение двух лет обновит или создаст в столице новое производство билетных автоматов. Власти Москвы гарантируют закупку продукции, указал мэр.

