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15 мая, 07:30

Экономика

Офсетные контракты помогают развивать фармотрасль Москвы

Офсетные контракты помогают развивать фармотрасль Москвы

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Правительство Москвы заключило 11 офсетных контрактов с производителями медицинской и пищевой отрасли почти на 90 миллиардов рублей.

Инвесторы создают новые производства, а взамен у них государство выкупает часть продукции для собственных нужд. В этом заключается суть офсетных контрактов, которые правительство Москвы активно использует в развитии фармацевтической, пищевой и других важных отраслях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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