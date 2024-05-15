Офсетные контракты помогают развивать фармотрасль Москвы

Правительство Москвы заключило 11 офсетных контрактов с производителями медицинской и пищевой отрасли почти на 90 миллиардов рублей.

Инвесторы создают новые производства, а взамен у них государство выкупает часть продукции для собственных нужд. В этом заключается суть офсетных контрактов, которые правительство Москвы активно использует в развитии фармацевтической, пищевой и других важных отраслях.

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