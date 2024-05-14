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14 мая, 08:15

Транспорт

Завод "Москвич" начал выпускать автомобили по технологии полного цикла

Завод "Москвич" начал выпускать автомобили по технологии полного цикла

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Завод "Москвич" начал выпускать машины по технологии полного цикла. На предприятии появилась уникальная система сварочного оборудования. В работе специалистам помогают 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков.

Новая производственная линия сварки автомобилей состоит из 50 рабочих станций, а через 2 месяца их число вырастет до 100. От начала производства до того момента, как кузов переедет в цех покраски, проходит всего три часа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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