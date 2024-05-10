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10 мая, 11:15

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Сергей Собянин рассказал, какие работы проведут на московском вокзале Тимирязевская

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У московского городского вокзала Тимирязевская появится большая парковка на 170 мест и разворотная площадка для автобусов. Планами развития поделился в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Узел на Тимирязевской объединяет одноименные станции МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт. Будут реконструированы два подземных перехода через Дмитровское шоссе. За счет этого пересесть с одного транспорта на другой можно будет быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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