Сергей Собянин рассказал, какие работы проведут на московском вокзале Тимирязевская

У московского городского вокзала Тимирязевская появится большая парковка на 170 мест и разворотная площадка для автобусов. Планами развития поделился в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Узел на Тимирязевской объединяет одноименные станции МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт. Будут реконструированы два подземных перехода через Дмитровское шоссе. За счет этого пересесть с одного транспорта на другой можно будет быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.