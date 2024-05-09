Собянин: второй этап акции "Московская фотолетопись" запустили в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице стартовал второй этап акции "Московская фотолетопись". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В рамках проекта через центры госуслуг "Мои Документы" в Главархив Москвы отдают на вечное хранение фотографии, документы, письма и предметы быта времен Великой Отечественной войны", – рассказал мэр.

С начала акции Главархив получил от москвичей около 17 тысяч материалов. Среди них оказались фото- и видеопленки из семейных архивов, в частности, материалы с открытия "Лужников" и виды Москвы конца прошлого века.

С согласия владельцев материалы используют на выставках, а также в виртуальном музее, сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что у жителей столицы появилась возможность найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис "Моя семья". Посемейные списки ремесленников велись с начала 18 века до конца 20-х годов прошлого века. Ремесленная управа отвечала за финансы, регламент, а также за продвижение искусства.

