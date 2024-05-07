Главархив Москвы открыл виртуальную выставку ко Дню радио

Фото: Главархив Москвы/М. Трахман

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Радиосвязь в годы Великой Отечественной войны" в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" ко Дню радио, который отмечается 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба архива.

Как указано в публикации, посетители могут найти экспозицию в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки". Сама виртуальная выставка состоит из трех документов: инструкции по реконструкции коротковолнового радиопередатчика "КВ-1" и двух фотоальбомов, в которых есть подробное описание модели тяжелой аэродромной радиостанции "РАТ-Г".

Ранее сообщалось, что Главрахив опубликовал книгу "Москва долголетняя" с воспоминаниями москвичей о событиях и людях ХХ века. Как уточнила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в книгу вошли порядка 100 произведений 51 участника проекта "Московское долголетие". С ее слов, авторы рассказали о своем детстве, праздниках и знаковых событиях прошлого века, в том числе о первом полете человека в космос.