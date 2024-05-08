Учреждения Москвы изменили график работы из-за праздников

Учреждения Москвы изменили график работы в связи с праздниками. Так, в День Победы офисы МФЦ будут закрыты. В остальные дни график работы останется прежним: районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.

Также все отделения "Почты России", кроме круглосуточных, 9 мая работать не будут. Взрослые поликлиники будут открыты 9 и 12 мая с 09:00 до 16:00, 10 и 11 мая – с 09:00 до 18:00.

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