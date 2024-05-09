Парад в честь 79-й годовщины Победы состоялся на Красной площади в Москве

9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне за парадом наблюдали президент РФ Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Перед началом шествия Владимир Путин объявил минуту молчания. Он отметил, что в России всегда будут помнить и никогда не забудут общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом.

В военном параде приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, более двух тысяч из них являются участниками СВО. Традиционно механизированную колонну на параде возглавил танк Т-34, за ним проехала группа легкой колесной техники, в которую впервые вошли новый бронеавтомобиль К-53949 "Феникс" и санитарный автомобиль для эвакуации раненых "Линза".

Также в параде приняли участие ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетные системы С-400 и бронеавтомобили для спецподразделений "Тигр-М" и "ВПК-Урал". Всего на Красной площади проехали 70 единиц техники.

Парад завершился пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Шесть штурмовиков СУ-25 окрасили небо в цвета российского триколора.

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