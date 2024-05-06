Собянин рассказал о планах по благоустройству около восьми новых станций метро

Около восьми новых станций Московского метрополитена появятся скамьи, современные фонари и остановочные павильоны наземного транспорта. О планах по благоустройству рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство пройдет около метро "Физтех", "Пыхтино", "Потапово", "Достоевская". Приведут в порядок и территории около четырех транспортных узлов: "Войковская", "Водный стадион", "Отрадное" и "Бибирево". Подробнее о том, где еще именно запланированы работы, – в эфире телеканала Москва 24.