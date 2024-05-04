Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 14:30

Новости

Сергей Собянин назвал инновационные кластеры, которые создадут в ТиНАО

Сергей Собянин назвал инновационные кластеры, которые создадут в ТиНАО

"Мой район. Новости": Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД "Иволги 4.0"

"Мой район. Новости": более 35 км дорог будет построено в этом году в ТиНАО

Сергей Собянин объяснил, для чего метро переводят на бесстыковые пути

Новости часа: в Москве благоустроят около 700 улиц

Новости часа: с 2024 года на 17,9% выросло производство столичной промышленности

Новости часа: в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства 3,5 тыс улиц Москвы

Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Новости часа: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Мэр столицы Сергей Собянин назвал инновационные кластеры, которые создадут в ТиНАО. В марте 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать землю под производство за один рубль в год. Такой возможностью воспользовались 32 инвестора.

Так, в поселении Щаповском вблизи поселка Спортбазы формируют крупный строительный кластер, а недалеко от деревни Троицкое строят несколько промышленных технопарков и предприятий для пищевой отрасли. В итоге в Москве появятся новые заводы по производству одежды, косметики, стройматериалов, автомобильных кемперов, пищевых продуктов и другой продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика