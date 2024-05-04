Мэр столицы Сергей Собянин назвал инновационные кластеры, которые создадут в ТиНАО. В марте 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать землю под производство за один рубль в год. Такой возможностью воспользовались 32 инвестора.

Так, в поселении Щаповском вблизи поселка Спортбазы формируют крупный строительный кластер, а недалеко от деревни Троицкое строят несколько промышленных технопарков и предприятий для пищевой отрасли. В итоге в Москве появятся новые заводы по производству одежды, косметики, стройматериалов, автомобильных кемперов, пищевых продуктов и другой продукции.

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