Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

За последние годы объем промышленности в Москве вырос в два раза. Только с начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17%. Об этом заявил Сергей Собянин. В среду, 24 апреля, он посетил завод "Спецкабель" в Гольянове.

Это предприятие активно развивается в последние годы. На заводе завершился ремонт одного из цехов. Теперь там работает 11 линий, а специалисты смогли начать производство новых видов оптических кабелей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.