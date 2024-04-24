Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 15:30

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Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

Собянин: рост обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 17% в 2024 году

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Собянин посетил обновленный завод "Спецкабель" в столичном Гольянове

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За последние годы объем промышленности в Москве вырос в два раза. Только с начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17%. Об этом заявил Сергей Собянин. В среду, 24 апреля, он посетил завод "Спецкабель" в Гольянове.

Это предприятие активно развивается в последние годы. На заводе завершился ремонт одного из цехов. Теперь там работает 11 линий, а специалисты смогли начать производство новых видов оптических кабелей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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