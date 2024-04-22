Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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22 апреля, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" выйдут на маршруты 27 апреля

"Мой район. Новости": теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" выйдут на маршруты 27 апреля

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Теплоходы "Москва-1" и "850 лет Москве" вновь начнут курсировать после зимней паузы 27 апреля. Во время навигации они будут отправляться от Северного речного вокзала, доставляя пассажиров до причалов Химки и Захарково и обратно.

Теплоходы пользуются большой популярностью у пассажиров. В 2023 году по реке совершили больше 240 тысяч поездок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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