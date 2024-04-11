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11 апреля, 14:15

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Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

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Сезон летней навигации в Москве откроют 24 апреля. Как сообщил Сергей Собянин, на двух столичных речных вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, а также привели в порядок набережные, помыли фасады.

Какую работу нужно было провести на судах перед началом навигации? Куда можно будет отправиться речным круизом из Москвы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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